إسرائيل تمنع وفدًا وزاريًا عربيًا من لقاء عباس

تل أبيب- (د ب أ)

علمت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل أبلغت حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لوفد من وزراء الخارجية العرب، من بينهم وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، بزيارة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس وعقد لقاء معه.

وقالت الصحيفة بموقعها على الانترنت (واي نت) اليوم السبت إنه كان من المقرر أن يتم اللقاء غدا الأحد.

وذكر تقرير لشبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية، أن هذه الزيارة تعد جزءا من جهد سعودي لتأمين الاعتراف بدولة فلسطينية بعد إصابة الرياض بخيبة أمل بعد رفض إسرائيل وضع نهاية للحرب.بحسب ما أورده موقع (واي نت).

وتقود السعودية وفرنسا مبادرة لعقد اجتماع للجنة دولية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الشهر المقبل.





