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مقتل شاب في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان

10:57 ص السبت 31 مايو 2025

غارة جوية

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بيروت- (د ب أ)

قتل شاب في غارة جوية إسرائيلية اليوم السبت، استهدفت سيارة في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "نفذت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني ما أدى إلى استشهاد شاب".

ولفتت إلى أنه "سبق الاستهداف تحليق لافت ولأول مرة في هذا العمق، لمروحيات إسرائيلية من نوع اباتشي في أجواء المنطقة".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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غارة جوية جنوب لبنان اباتشي
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