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ترامب يقر زيادة جديدة على رسوم الصلب لحماية السوق الأمريكية

01:34 ص السبت 31 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستقر زيادة جديدة في الرسوم الجمركية على واردات الصلب بنسبة تصل إلى 25%، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من التأثيرات الخارجية وإغراق السوق بالمنتجات المستوردة.

وأكد ترامب أن هذه الرسوم تأتي ضمن سياسة تجارية صارمة تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وتوفير بيئة تنافسية عادلة للشركات الأمريكية. وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستُسهم في دعم العمال الأمريكيين وتعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن حماية السوق من الإغراق تمثل أولوية قصوى للإدارة الحالية، خاصة في ظل المنافسة غير المتكافئة التي تفرضها بعض الدول من خلال تصدير منتجات مدعومة بأسعار منخفضة.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب يقر زيادة جديدة رسوم الصلب حماية السوق الأمريكية
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