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قبل اجتماع لدعم الاعتراف بفلسطين.. إسرائيل تمنع وزراء عرب من دخول رام الله

12:05 ص السبت 31 مايو 2025

وزراء الخارجية العرب

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن سلطات الاحتلال قررت منع وفد وزاري يضم عددًا من وزراء الخارجية العرب من دخول مناطق السلطة الفلسطينية.

وأفاد موقع والا الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤول رفيع، أن الوفد يضم وزراء خارجية من دول رئيسية منها السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، إضافة إلى تركيا.

وكانت مصادر دبلوماسية عربية أكدت في تصريحات لـ"الشرق"، أن الوفد الوزاري المعني بتطورات قطاع غزة، والذي يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن ودول أخرى، يعتزم زيارة رام الله الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار تحضيرات لاجتماع دولي يدعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المعنية بالقمة العربية الإسلامية حول الأوضاع في غزة، والذي شاركت فيه مجموعة مدريد ودول أوروبية، حيث تم بحث الحرب الإسرائيلية على القطاع وجهود إنهاء المعاناة الإنسانية.

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