الاحتلال يعلن قصف مواقع عسكرية في اللاذقية وطرطوس

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية تابعة للجيش أغارت فجر اليوم على مستودعات أسلحة في منطقة اللاذقية شمال غرب سوريا.

وأضاف المتحدث أن المستودعات كانت تحتوي على صواريخ أرض-بحر "تشكل تهديدًا على حرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية".

وتابع، أنه تم كذلك استهداف مواقع تحتوي على مستندات تتعلق بصواريخ أرض-جو في نفس المنطقة، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيواصل "ضمان حرية العمل في المنطقة، وإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها"، بحسب تعبيره.

كانت وسائل إعلام سورية ذكرت أن الغارات استهدفت عدة مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري، أبرزها اللواء 107 في منطقة زاما بريف جبلة، وثكنة الشامية في ريف اللاذقية.

وتم تداول أنباء عن غارة إسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية قديمة للنظام السابق في ضواحي طرطوس، قرب معامل الوهيب، وهي المرة الأولى التي تطال فيها الغارات هذا الموقع تحديدًا.