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ترامب: اتفاق وشيك بشأن غزة.. والإعلان خلال ساعات

09:47 م الجمعة 30 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "تقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، مشيرًا إلى أن "إعلانًا بهذا الشأن قد يصدر اليوم أو غدًا".

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا من السيد ويتكوف عبر الوسطاء.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب، بالتعاون مع ويتكوف، قدما مقترحًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى حركة حماس، وقد وافقت عليه إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح، لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى".

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