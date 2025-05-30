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إيران تستدعي السفير النمساوي على خلفية تقرير بشأن برنامج إيران النووي

09:46 م الجمعة 30 مايو 2025

إيران

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(د ب أ)

استدعت طهران سفير النمسا لديها ردا على تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات النمساوي يفيد بأن برنامج الأسلحة النووية الإيراني قد وصل إلى "مرحلة متقدمة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) اليوم الجمعة.

وذكر جهاز الاستخبارات النمساوي في تقريره السنوي إن الهدف من وراء البرنامج النووي الإيراني هو جعل القيادة في طهران "لا يمكن المساس بها" وتعزيز هيمنة إيران الإقليمية.

ويتعارض هذا التقييم مع تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه)، التي ترى أنه لا توجد مؤشرات حديثة على أن طهران قد اتخذت قرارا ببناء أسلحة نووية.

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل قاطع التقرير النمساوي، ووصفته بأنه دعاية إعلامية مثيرة موجهة ضد الجمهورية الإسلامية.

وتجري الولايات المتحدة وإيران حاليا محادثات تهدف إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، بينما تضغط طهران في المقابل من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء عسكري في حال فشل المحادثات.

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