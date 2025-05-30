إعلان

الاحتلال: حماس مجبرة على الاختيار إما الموافقة على مقترح ويتكوف أو الإبادة

08:39 م الجمعة 30 مايو 2025

يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مجبرة على الاختيار إما الموافقة على مقترح ويتكوف أو الإبادة.

كانت "حماس"، قالت إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا من السيد ويتكوف عبر الوسطاء.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب، بالتعاون مع ويتكوف، قدما مقترحًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى حركة حماس، وقد وافقت عليه إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض: "لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح، لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي حماس مجبرة على الاختيار الموافقة على مقترح ويتكوف أو الإبادة حماس مقترح ويتكوف مقترح وقف إطلاق النار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان