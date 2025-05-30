الجيش اللبناني يغلق ستة معابر غير شرعية في شرق البلاد

(د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إغلاق ستة معابر غير شرعية في منطقة جرد بلدة يحفوفا الواقعة بمحافظة البقاع شرقي البلاد، وذلك في إطار جهود مكافحة التهريب والتسلل عبر الحدود.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ أمس، والمتعلق بإحباط عملية تهريب مخدرات وتوقيف أشخاص، وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 6 معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا – بعلبك.