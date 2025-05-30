هآرتس: تغيير أماكن الأسرى بغزة يجعل الجيش أعمى

وكالات

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تسببت في تعريض حياة 54 أسيرًا إسرائيليًا للخطر، مشيرة إلى أن 20 منهم فقدوا حياتهم حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن تغير أماكن احتجاز الأسرى داخل غزة أفقد الجيش القدرة على تعقبهم، ما جعل الموقف "أعمى من الناحية الاستخبارية"، وفق تعبير المصادر.

وأضاف التقرير أن 8 أسرى تم تحريرهم في الصفقة الأخيرة، أفادوا خلال استجوابهم بأن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق كانوا محتجزين فيها، ما يشير إلى وجود فجوات خطيرة في التنسيق الميداني والاستخباري.

وأكدت هآرتس أنه لا يمكن الادعاء بأن "كل الجهود الممكنة" تُبذل لحماية حياة الأسرى في غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تهدد سلامتهم بشكل مباشر.