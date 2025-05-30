(أ ب)

أفسحت المحكمة العليا اليوم الجمعة الطريق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرمان مئات الآلاف من المهاجرين من الحماية القانونية المؤقتة، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للترحيل إلى حوالي مليون شخص.

وألغى قضاة المحكمة أمرا من محكمة أدنى أبقى الحماية القانونية المؤقتة لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا. كما سمحت المحكمة للإدارة بإلغاء وضع قانوني مؤقت لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي في قضية أخرى.

وتعهد ترامب في حملته الانتخابية بترحيل ملايين الأشخاص، وسعى لتقويض سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي أتاحت سبلا لإقامة المهاجرين بشكل شرعي في الولايات المتحدة.