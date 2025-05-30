مسؤولون في نيجيريا يؤكدون وفاة 88 شخصا على الأقل نتيجة الفيضانات

(أ ب)

أكد مسؤولون في نيجيريا أن 88 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعدما اجتاحت مياه الفيضانات بلدة موكوا في بولاية نيجر.

وقال حسيني عيسى، من الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إن هناك كثيرا من الأشخاص الآخرين معرضين للخطر، ولاتزال جهود الإنقاذ مستمرة اليوم الجمعة. وقالت تقارير في وقت سابق إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم.

وقال عيسى لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "الحصيلة تواصل الارتفاع. وأظهر آخر احصاء انتشال 88 جثة".

ونجمت الفيضانات عن سقوط أمطار موسمية استمرت عدة ساعات. ونقلت التقارير المحلية عن السكان ومسؤولي الحكومة المحلية أن انهيار سد في بلدة قريبة قد فاقم الوضع.