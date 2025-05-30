أوكرانيون يعترضون مركبة تجنيد عسكرية غربي البلاد

كييف- (د ب أ)

اعترض نحو 100 شخص مركبة تجنيد وثقبوا إطاراتها بمدينة كاميانيتس بوديلسكيي غربي أوكرانيا، وفقا لتقارير رسمية صدرت في ساعة متأخرة من أمس الخميس.

وقال مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في منطقة خميلنيتسكي إن "أفعال المواطنين أبدت علامات على المقاومة المنظمة".

وأضاف أنه لم تتم السيطرة على الموقف إلا بمساعدة الشرطة والجيش.

وهددت السلطات المتورطين بمحاكتهم بتهمة الخيانة العظمى، من بين تهم أخرى، على خلفية مهاجمة أفراد بالجيش في ظل الأحكام العرفية.

وأظهرت مقاطع مصورة حشدا غاضبا في منطقة سكنية، كان بعضهم يضرب المركبة. وقبل ذلك أشارت تقارير إلى أن أفراد الجيش سحبوا شابا على الأرض في الشارع واقتادوه إلى السيارة. وهرع عدة مارة لمساعدة الرجل، مما تسبب في تصعيد الموقف.

وتزايدت تقارير في الأسابيع القليلة الماضية بشأن الهجمات، التي أحيانا ما تكون عنيفة، ضد موظفي مكاتب التجنيد.

يشار إلى أن حرس الحدود الأوكراني تمكن من منع أكثر من 20 ألف مجند من الفرار، منذ بدء الهجوم الروسي واسع النطاق في شهر فبراير عام 2022.

وقررت أوكرانيا السماح لبعض السجناء بالتطوع في الخدمة العسكرية، في ظل النقص في عدد الجنود الواجب توفرهم للتصدي للهجوم.