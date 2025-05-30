الكرملين: الوفد الروسي يتوجه لإسطنبول لجولة مفاوضات جديدة مع أوكرانيا

موسكو- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول، ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع وفد كييف، في 2 يونيو المقبل.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "أردت أيضا أن أبلغكم اليوم، أن وفدنا، الوفد الروسي للمفاوضات، يغادر إلى إسطنبول"، وأضاف: "وفد المفاوضين الروس، سيذهب إلى إسطنبول، وسيكون جاهزًا ابتداء من صباح يوم الاثنين (المقبل)، لمواصلة المفاوضات في الجولة الثانية من هذه المفاوضات"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، وقال: "نأمل أن تناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي سيكون الوفد الروسي جاهزًا لها صباح الاثنين (المقبل) في إسطنبول". وأكد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مسودة المذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية.

ويوم الأربعاء الماضي، صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بأنه سلّم الجانب الروسي مسودة مذكرة تتضمن الرؤية الأوكرانية لحل النزاع.

وأشار بيسكوف إلى أن قضايا الأمن في البحر الأسود، ستكون جزءا لا يتجزأ من الشروط التي يجري وضعها لهدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا.