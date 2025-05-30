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مصرع نحو 88 شخصًا في فيضانات مدمرة بنيجيريا

04:02 م الجمعة 30 مايو 2025

فيضانات مدمرة بنيجيريا

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وكالات

أكد مسؤولون في نيجيريا اليوم الخميس مصرع ما لا يقل عن 88 شخصًا إثر فيضانات شديدة اجتاحت بلدة في ولاية نيجر شمالي البلاد، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها الولاية مؤخرًا.

وأفادت السلطات المحلية أن السيول جرفت منازل ومزارع وبُنى تحتية، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، وأشارت إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار جهود البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وقال متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ بالولاية إن الفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة استمرت لعدة أيام، مؤكدًا أن العديد من السكان باتوا في عداد المفقودين، وتم إجلاء مئات العائلات إلى مناطق أكثر أمانًا.

وتعد ولاية نيجر من أكثر المناطق عرضة للفيضانات بسبب قربها من نهري النيجر وكادونا، وقد شهدت في السنوات الأخيرة تكرارًا لمثل هذه الكوارث، وسط دعوات متزايدة لتحسين البنية التحتية وتعزيز خطط الطوارئ.

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