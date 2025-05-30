تركيا تأمل في إجراء جولة محادثات جديدة بين روسيا وأوكرانيا

إسطنبول- (د ب أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة في كييف إن بلاده تأمل أن تستطيع أوكرانيا وروسيا حل الصراع الدائر بينهما خلال جولة ثانية محتملة من المحادثات المباشرة بشأن وقف إطلاق النار.

والتقى الجانبان الروسي والأوكراني المرة السابقة في إسطنبول في منتصف مايو الجاري، في أول تواصل مباشر معلن بينهما منذ ثلاث سنوات.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها: "إننا مقتنعون بأنه يمكن إحراز تقدم بالتأكيد طالما ظللنا على طاولة المفاوضات".

وأشار فيدان إلى أنه يمكن أن يعقب الجولة الثانية اجتماع رفيع المستوى بمشاركة الولايات المتحدة، وأن تركيا ترغب في انتهاء الحرب بأسرع وقت ممكن.

وجاءت الدعوة بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الأول الأربعاء عن رغبة موسكو في إجراء محادثات جديدة في إسطنبول.

وقال لافروف إن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة للفريق الأوكراني في تركيا. وأضاف أن الوثيقة تظهر الموقف الروسي من "جميع جوانب تجاوز الأسباب الجذرية للأزمة بشكل موثوق".

وذكر سيبيها إن الجانب الأوكراني يرغب في الاطلاع على المقترح الروسي قبل أن يتمكن من التحضير للمفاوضات والعمل على تحقيق نتيجة ملموسة.