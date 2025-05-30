مصر تدين موافقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً القرار "استفزازًا صارخًا وانتهاكًا جديدًا للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية"، في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية، شددت القاهرة على أن هذه الخطوة تمثل مخالفة جسيمة لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدت مصر أن المستوطنات الإسرائيلية تفتقر لأي أساس قانوني، وتشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقيات جنيف، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها.

وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات تُعد عقبة جوهرية أمام تحقيق حل الدولتين، وتهدد فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.

وجددت مصر موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.