دبلوماسيون أوروبيون: لا ننوي تحويل مساعداتنا لغزة عبر الآلية الجديدة

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، الجمعة، إنه لا نية لدى الاتحاد الأوروبي لتحويل مساعداته إلى غزة عبر الآلية الجديدة.

وشدد الدبلوماسيون الأوروبيون، على أن آلية المساعدات الجديدة تحولت إلى فوضى وإطلاق نار مع وقوع عشرات الإصابات.

وأكد دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، أن مستوى السخط يتزايد في أوروبا مع فقدان المسؤولين صبرهم على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي، إلى أن الصور المروعة من غزة أوصلت القادة الأوروبيين إلى أقصى ما يستطيعون تحمله.

وحذّر دبلوماسي أوروبي، من أنه إذا لم تغير حكومة نتنياهو مسارها فإن الضغط الأوروبي سيستمر في التصاعد.