واشنطن بوست: السخط الأوروبي يتصاعد ضد نتنياهو بسبب غزة

وكالات

تتزايد موجات السخط في العواصم الأوروبية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما خلّفته من أوضاع إنسانية متدهورة، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين أوروبيين.

وقال دبلوماسيون للصحيفة إن "مستوى السخط بلغ ذروته"، مشيرين إلى أن صبر القادة الأوروبيين بدأ ينفد في ظل "الصور المروعة القادمة من غزة" والتي وصفوها بأنها "وصلت إلى أقصى ما يمكن تحمّله".

ووفقًا للتقرير، أكدت عدة مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم تحويل مساعداته إلى غزة عبر الآلية الجديدة التي تقترحها إسرائيل، في إشارة إلى رفض أوروبي لمحاولات تل أبيب فرض شروط على آليات إيصال الدعم الإنساني.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني للصحيفة إن "الحكومة الإسرائيلية لا تُظهر أي رغبة حقيقية في استخدام الدبلوماسية"، مضيفًا أن السياسة الحالية لحكومة نتنياهو تغلق أبواب التهدئة وتؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية.

وحذّرت مصادر أوروبية من أن الضغط الأوروبي على إسرائيل سيستمر في التصاعد إذا لم تُغير حكومة نتنياهو مسارها، مؤكدين أن المواقف الأوروبية قد تتطور إلى خطوات عملية في حال استمرار التصعيد العسكري دون مبررات واضحة أو التزام بالمعايير الإنسانية.