داعش يعلن مسؤوليته عن أول هجوم ضد القوات السورية منذ سقوط الأسد

بيروت- (أ ب)

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجومين في جنوب سوريا، أحدهما استهدف قوات الحكومة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يتبناه تنظيم داعش ضد الجيش السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال تنظيم داعش في بيانين منفصلين أصدرهما في وقت متأخر أمس الخميس إنه في الهجوم الأول قام بتفجير عبوة ناسفة استهدفت "آلية للنظام المرتد"، مما أسفر عن مقتل وإصابة سبعة جنود.

وأشار إلى أن الهجوم وقع "الخميس 22 مايو، في منطقة الصفا في صحراء محافظة السويداء الجنوبية".

وقال داعش إن الهجوم الثاني وقع هذا الأسبوع في منطقة مجاورة، حيث استهدف بتفجير عناصر من الجيش السوري الحر، المدعوم من أمريكا، وأضاف أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السورية على مزاعم الهجوم، كما لم يرد متحدث باسم الجيش السوري الحر بشكل فوري على طلب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) للتعليق.