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الكرملين: بوتين يؤيد مبدئيا إمكانية عقد لقاء يجمعه مع زيلينسكي وترامب

01:58 م الجمعة 30 مايو 2025

دميتري بيسكوف

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وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن الوفد الروسي في إسطنبول سيكون جاهزا صباح الاثنين للجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا.

وأشار بيسكوف، إلى أن قضايا الأمن في البحر الأسود ستصبح جزءا لا يتجزأ من الشروط التي يتم صياغتها لوقف إطلاق النار المؤقت بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد مبدئيا إمكانية عقد لقاء يجمعه مع الرئيسين، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب فمثل هذه الاتصالات مطلوبة لكن التحضير الجيد ضروري.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أنه يجب مناقشة مستقبل الأمن الأوروبي مع الأوروبيين ولكن في إسطنبول ستعقد محادثات خاصة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا "بوتين يوضح باستمرار لمحاوريه بما في ذلك الولايات المتحدة عن موقف موسكو من عدم توسع الناتو شرقا".

ولفت بيسكوف، إلى أن موسكو تعرب عن سرورها لتفهم واشنطن لمخاوف روسيا بشأن توسع الناتو خاصةً فيما يتعلق بدور الوساطة الذي تلعبه.

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