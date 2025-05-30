أوكرانيا: جاهزون لوقف إطلاق النار مع روسيا

وكالات

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، الجمعة، إن كييف مستمرة في تعزيز إمكانياتها في الصناعات الدفاعية خاصة في مجال المسيرات، مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية بلاده لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وأشار سيبيا إلى أنه يجب أن تسفر المحادثات القادمة مع روسيا عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحا أن التوصل إلى السلام الشامل يستدعي استجابة روسيا لمطالب وقف إطلاق النار دون شروط.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا تقترب من مفترق طرق حاسم، مشيرا إلى أن الطريق الصحيح هو تحقيق سلام عادل ودائم لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح فيدان، أن مفاوضات إسطنبول في 16 مايو كانت بداية جديدة لمسار الحل الدبلوماسي بأوكرانيا، مضيفا "روسيا أبلغتنا استعدادها لمواصلة المفاوضات في 2 يونيو المقبل ونجري مشاورات مع أوكرانيا".

وأشار فيدان، إلى أن تركيا ترغب باستمرار الزخم الذي تحقق في إسطنبول ومستعدة لاستضافة جولة مفاوضات جديدة، مؤكدا دعم أنقرة وحدة الأراضي الأوكرانية وإنهاء المأساة الإنسانية وجاهزيتها لاستضافة المحادثات الأوكرانية الروسية القادمة.

ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أن بلاده تدعم إعادة إعمار أوكرانيا وستواصل تعاونها مع كييف في مجالي الصناعات الدفاعية والطاقة، معربا عن أمله انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بالسلام الدائم.