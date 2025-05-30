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وزير الخارجية التركي: نتشاور مع أوكرانيا بشأن مفاوضات 2 يونيو مع روسيا

01:04 م الجمعة 30 مايو 2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا تقترب من مفترق طرق حاسم، مشيرا إلى أن الطريق الصحيح هو تحقيق سلام عادل ودائم لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح فيدان، أن مفاوضات إسطنبول في 16 مايو كانت بداية جديدة لمسار الحل الدبلوماسي بأوكرانيا، مضيفا "روسيا أبلغتنا استعدادها لمواصلة المفاوضات في 2 يونيو المقبل ونجري مشاورات مع أوكرانيا".

وأشار فيدان، إلى أن تركيا ترغب باستمرار الزخم الذي تحقق في إسطنبول ومستعدة لاستضافة جولة مفاوضات جديدة، مؤكدا دعم أنقرة وحدة الأراضي الأوكرانية وإنهاء المأساة الإنسانية وجاهزيتها لاستضافة المحادثات الأوكرانية الروسية القادمة.

ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أن بلاده تدعم إعادة إعمار أوكرانيا وستواصل تعاونها مع كييف في مجالي الصناعات الدفاعية والطاقة، معربا عن أمله انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بالسلام الدائم.

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