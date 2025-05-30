السفير الأوكراني يشيد بالنبرة الجديدة في برلين

برلين- (د ب أ)

أعرب السفير الأوكراني في ألمانيا، أوليكسي ماكييف، عن ارتياحه لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى برلين والنبرة الجديدة للحكومة الألمانية.

وقال السفير في تصريحات لمحطة "دابيلو دي آر 5" الألمانية بشأن الزيارة التي أجراها زيلينسكي لبرلين أول أمس الأربعاء: "كانت هناك نتائج واضحة. وعلى المستوى الشخصي، سارت الأمور على ما يرام أيضا".

وتحدث ماكييف عن نوع من التقارب الودي. وقال: "نشهد نبرة جديدة: أكثر صراحةً وأكثر وضوحا وأكثر التزاما. تتميز العلاقة الشخصية بين زيلينسكي والمستشار ميرتس بالثقة. وهذه أمور مهمة للدبلوماسية... كان لهذه الأجواء دور حاسم أيضا في المناقشات الطويلة المغلقة. وبصفتي سفيرا ودبلوماسيا، نادرا ما شهدتُ مثل هذه الأجواء".

وخلال الاجتماع في ديوان المستشارية في برلين، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراتي بدعم أوكرانيا في إنتاج الصواريخ بعيدة المدى. ومع ذلك، يبدو أن صاروخ كروز الألماني من طراز "تاوروس" لن يُسلّم لأوكرانيا بعد، ولن تُناقش أي محادثات أخرى حول هذا الشأن علنا.

وكان ميرتس قد تبنى بالفعل نبرة أكثر صرامة تجاه روسيا التي غزت أوكرانيا، قائلا على سبيل المثال إن قيود المدى المفروضة على توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا قد رُفعت. وفي المقابل رفض المستشار السابق أولاف شولتس بوضوح تسليم صواريخ تاوروس لأوكرانيا، واعتمد نبرة أكثر تحفظا، وشدد على ضرورة عدم جرّ ألمانيا إلى الحرب.