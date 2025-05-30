البيت الأبيض يشكر ماسك ويؤكد استمرار جهود خفض التكاليف

واشنطن- (د ب أ)

شكر البيت الأبيض يوم الخميس ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على جهوده لخفض التكاليف في الحكومة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كارولين ليفيت، إن جهود خفض الإنفاق المهدر والقضاء على الاحتيال وسوء الاستخدام ستستمر، ولكنها ستدار الآن من قبل الرئيس، وحكومته، وموظفي إدارة الكفاءة الحكومية التابع لماسك.

وكان ماسك قد كتب يوم الأربعاء على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" أن "فترة عمله المقررة كموظف حكومي خاص قد انتهت".

ولم يكن هذا غير متوقع حيث أن منصب الموظف الخاص تقتصر مدته على 130 يوما فقط بموجب اللوائح الأمريكية.

ويعتزم ماسك التركيز أكثر على شركاته مرة أخرى، والتي تشمل شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وشركة سبيس إكس للفضاء، بالإضافة إلى إكس.

وكان دور ماسك كمستشار لترامب قد تقلص بشكل كبير بالفعل لأسابيع. وقد أعلن قبل ما يزيد قليلا عن شهر أنه اعتبارا من مايو/أيار الجاري سيقضي وقتا "أقل بكثير" كمسؤول عن خفض التكاليف الحكومية لترامب للتركيز بشكل أكبر على تسلا، حيث تعاني المبيعات بسبب عدم شعبية سياساته بين العديد من عملائه ذوي الميول اليسارية.

وادعى ماسك أن إدارة الكفاءة الحكومية وفرت 160 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، لكن تحليلات مختلفة للتخفيضات تشكك في ذلك، قائلة إن بعض الوفورات تم حسابها مرتين أو كانت قد تحققت بالفعل قبل إدارة الكفاءة الحكومية. وخلال الحملة الانتخابية لترامب، تحدث ماسك، الذي كان أكبر متبرع للحملة بمبلغ 250 مليون دولار، عن توفير 2 تريليون دولار للحكومة.

يشار إلى أن أفعال ماسك في واشنطن جعلته غير محبوب بشكل متزايد. حتى أن ملياردير تكنولوجي آخر، مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، اتهم ماسك بالمسؤولية عن وفيات ملايين الأطفال في المستقبل في الدول الفقيرة.

وكان ماسك قد تفاخر بإلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، منظمة المساعدات التنموية الأمريكية.