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ماكرون: الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

11:32 ص الجمعة 30 مايو 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن باريس عازمة على تشديد الموقف حيال إسرائيل في حال عدم تحقيق تقدم على الصعيد الإنساني بغزة.

وشدد ماكرون، على أن الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط واجب أخلاقي ومطلب سياسي.

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل، خلال مقابلة على قناة "فرانس 5".

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط برئاسة فرنسا والسعودية يوم 17 يونيو المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في وقتٍ سابق.

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