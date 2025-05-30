رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

طوكيو- (أ ب)

أعرب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يوم الخميس عن عزمه الدفاع عن أنظمة التجارة الحرة والمتعددة الأطراف القائمة على القواعد والعمل على توسيع المجموعة التجارية الرئيسية لآسيا والمحيط الهادئ في وقت تشهد فيه توترا بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال إيشيبا في منتدى عالمي في طوكيو:"الرسوم الجمركية المرتفعة لن تحقق الرخاء الاقتصادي. الرخاء المبني على تضحيات من طرف أو بلد آخر لن يجعل اقتصادا قويا". وأضاف أن اليابان تسعى للعمل مع الولايات المتحدة في مجال الاستثمار وخلق فرص العمل وتصنيع منتجات عالية الجودة لازدهار أمريكا وبقية العالم.

وتأتي تصريحات إيشيبا في الوقت الذي يتوجه فيه كبير المفاوضين اليابنيين للرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا إلى واشنطن العاصمة لإجراء جولة رابعة من المحادثات تهدف إلى إقناع الولايات المتحدة بإلغاء جميع إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة. وحتى الآن لم تنجح اليابان في الحصول على تنازلات أمريكية، ويقال إنها تدرس شراء المزيد من المنتجات الزراعية والمعدات الدفاعية الأمريكية كورقة مساومة.

وفي وقت لاحق يوم الخميس، تحدث إيشيبا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجس النبض قبل المحادثات في واشنطن. وقال إيشيبا للصحفيين إن الزعيمين يتمتعان الآن "بتفاهم أعمق لبعضهما البعض"، على الرغم من عدم وجود تغيير بشأن اليابان فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. ورفض تقديم مزيد من التفاصيل.