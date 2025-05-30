مسؤول أمريكي: سنقدم ورقة شروط لإيران تتضمن وقف التخصيب

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول أمريكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة تجهز لتقديم ورقة شروط لإيران تتضمن وقف تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أنه إذا لم تقبل إيران الشروط فلن يكون يوما جيدا لها.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن واشنطن تأمل أن يعالج إطار العمل في الاتفاق مع طهران مخاوف إسرائيل، موضحين أن واشنطن تأمل أن يقنع إطار العمل إسرائيل بتأجيل الهجوم الوشيك على إيران.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة لديها بعض الخلافات مع إسرائيل حول كيفية التعامل مع إيران في الوقت الحالي، مضيفا "نهجنا تجاه إيران قد يتغير إذا لم ترغب في إبرام صفقة".

وأوضح مصدر مطلع، أن إسرائيل خططت لهجوم على إيران هذا العام لكنها أرجأت ذلك بعد طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت مسؤولون غربيون وإسرائيليون، إلى أن العمل العسكري قد يؤخر برنامج إيران النووي لمدة عام على الأقل، مشيرين إلى أن هناك شكوك كبيرة بشأن تأثير أي هجوم على برنامج إيران النووي.