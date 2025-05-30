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أمريكا: اعتقال مسؤول استخباراتي دفاعي لمحاولته نقل معلومات إلى دولة أجنبية

10:54 ص الجمعة 30 مايو 2025

الشرطة الامريكية

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وكالات

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، الجمعة، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" اعتقل موظفا بوكالة استخبارات الدفاع بتهمة محاولة تقديم معلومات سرية لحكومة أجنبية.

وأشارت العدل الأمريكية، إلى أن الموظف المعتقل متخصص في تكنولوجيا المعلومات ولديه تصريح أمني سري للغاية، موضحة أن الموظف برر استعداده لنقل معلومات سرية بعدم توافقه مع قيم الإدارة الأمريكية الحالية.

وذكرت العدل الأمريكية، أن الموظف المعتقل كان لديه تصريح للوصول إلى معلومات استخباراتية مكتملة ووثائق سرية متنوعة، مؤكدة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ التحقيق بعد تلقيه بلاغا بعرض الموظف تقديم معلومات سرية لحكومة أجنبية صديقة.

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وزارة العدل الأمريكية إف بي آي
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