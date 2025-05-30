أمريكا: مجهول ينتحل شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر، الجمعة، إن السلطات الفيدرالية تجري تحقيقات في محاولة انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

وذكرت المصادر، أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أبلغوا البيت الأبيض عدم اعتقادهم بتورط دولة أجنبية في المحاولة.

وأوضحت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن التحقيق لا يزال جاريا، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تأخذ مسألة الأمن السيبراني على محمل الجد.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، أبلغت وايلز زملاءها أن هاتفها الشخصي تعرض للاختراق، ما أتاح لمنتحل شخصيتها الوصول إلى أرقام هواتف خاصة.

وتواصل الشخص المجهول مع عدد من المسؤولين الجمهوريين البارزين ورجال أعمال بصفته "كبيرة موظفي البيت الأبيض".

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن المنتحل طلب في بعض الحالات تحويلات نقدية، فضلا عن طلبات رسمية بإعداد قائمة بأشخاص يمكن للرئيس دونالد ترامب العفو عنهم، غير أنه انكشف بعد سؤاله عن معلومات تخص الرئيس الأمريكي من المفترض إلمام كبيرة موظفي البيت الأبيض بها.