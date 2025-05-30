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ترامب: سأعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا مع ماسك في البيت الأبيض

10:37 ص الجمعة 30 مايو 2025

ترامب وإيلون ماسك

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا مع الملياردير إيلون ماسك في البيت الأبيض.

وأكد ترامب، أن "سيكون إيلون ماسك معنا دائما لمساعدتنا رغم أن اليوم الجمعة سيكون آخر يوم له معنا".

وأعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، أنه غادر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقاد ماسك على مدار أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، بهدف خفض الإنفاق في الإدارة الأميركية.

وفي منشور على منصة "إكس"، شكر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ترامب.

وكتب: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيلون ماسك البيت الأبيض
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