ترامب: محكمة الاستئناف ألغت تنفيذ قرار وقف الرسوم الجمركية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن محكمة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت حكما لا يصدق بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار ترامب، إلى أن محكمة الاستئناف أوقفت لحسن الحظ تنفيذ قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية، مؤكدا أن الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية كان خاطئا للغاية وذا طابع سياسي

وأوضح ترامب، أن تريليونات الدولارات بدأت تتدفق بالفعل إلى الولايات المتحدة من دول أخرى بفضل نجاحه في استخدام الرسوم الجمركية.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت استئنافا على قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية بوقف الرسوم الجمركية.

وأوضح البيت الأبيض في تعليقه على قرار المحكمة الفيدرالية بوقف التعريفات الجمركية، أنه ليس من حق القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت قرارا بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية قضت بأن ترامب تجاوز سلطته في فرض الرسوم الجمركية.