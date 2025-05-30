إقليم ثان في كندا يعلن حالة الطوارئ وسط حرائق الغابات

نيويورك- (أ ب)

أعلنت حكومة إقليم ساسكاتشوان الكندي، حالة الطوارئ، ليصبح ثاني إقليم في البلاد يقدم على هذه الخطوة، حيث لا تزال حرائق الغابات مستعرة في المناطق الشمالية منه، مما دفع الآلاف إلى الرحيل عن منازلهم.

وقال سكوت موي، رئيس وزراء ساسكاتشوان، عبر منصة أكس "اليوم نعلن حالة طوارئ على مستوى الإقليم فيما تهدد حرائق الغابات مجتمعاتنا وأجبرت الآلاف من سكاننا بالفعل على ترك منازلهم"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت وكالة السلامة العامة في ساسكاتشوان إنه حتى مساء الخميس بالتوقيت المحلي، كان هناك 16 حريق غابات مشتعلا في الإقليم، واعتبرت أنه تم احتواء ثلاثة منها.

كما أعلنت مقاطعة مانيتوبا الكندية حالة الطوارئ، أمس الأول الأربعاء، بسبب سلسلة من حرائق الغابات. ووافق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على إرسال الجيش للمساعدة.

وقال رئيس وزراء مانيتوبا، واب كينو، إن هذه الحرائق أجبرت 17 ألف شخص من عدة مجتمعات على النزوح، في أكبر عملية إجلاء تشهدها المقاطعة في ذاكرة معظم السكان.

وأضاف: "تم استدعاء الجيش للمساعدة هنا نظرا لحجم الإجلاء الهائل البالغ 17 ألف شخص الذي علينا تنفيذه بسرعة نسبية... ويسعدني أن أقول إن رئيس الوزراء مارك كارني وافق على هذا الطلب".

وتسهل حالة الطوارئ على السلطات نقل السكان بأمان وتوفير المأوى اللازم لهم.