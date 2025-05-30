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روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا

12:07 ص الجمعة 30 مايو 2025

روسيا

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(د ب أ)

اتهمت روسيا اليوم الخميس، صربيا بتصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفة ذلك بأنه بمثابة طعنة في الظهر من حليفتها البلقانية السلافية التقليدية.

وقالت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية (إس في آر) في بيان: "إن الهيئات الدفاعية الصربية، خلافًا لـوضع (الحياد) الذي أعلنته بلجراد رسميًا، تواصل تزويد كييف بالذخائر".

وبحسب التليفزيون الرسمي، أشار الرئيس الصربي الشعبوي، ألكسندر فوتشيتش، إلى أنه بحث مؤخرًا مسألة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه تم الاتفاق على تشكيل "مجموعة عمل" بين البلدين لتحديد كيفية وصول الأسلحة الصربية الصنع إلى الجبهات الأوكرانية.

ومنذ عام 2023 تم الكشف عن صادرات الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا، وخاصة الذخائر التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والتي لا تزال تستخدمها القوات الدفاعية الأوكرانية، ولكن لم يتضح بعد سبب إثارة وكالة المخابرات الروسية الموضوع الآن.

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