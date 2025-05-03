بسبب رفض تركيا.. نتنياهو يُلغي زيارته إلى أذربيجان بشكل اضطراري

وكالات

نقل موقع "واللا" العبري، عن مصادر قولها بإن رئيس الوزراء الإسرائيلي ألغى زيارته المقررة إلى أذربيجان، مشيرًة إلى أن السبب الرئيسي لإلغاء الزيارة هو عدم سماح تركيا لطائرته بالتحليق داخل الأجواء التركية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء السبت، عن تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى أذربيجان، نظراً للتطورات الجارية في قطاع غزة وسوريا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب: "نظراً للتطورات في غزة وسوريا، وبسبب ازدحام الجدول السياسي والأمني، قرر رئيس الوزراء تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد لاحق"، مشيراً إلى أن نتنياهو أعرب عن امتنانه للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على دعوته، ومؤكداً تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وكان من المزمع أن تتم الزيارة في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري، حسبما أُعلن في وقت سابق.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت في أبريل الماضي أن مشاورات تُجرى لترتيب زيارة نتنياهو إلى العاصمة باكو، التي تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وتركيا وسط توتر الأوضاع في سوريا.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تسمح لطائرة نتنياهو باستخدام مجالها الجوي.