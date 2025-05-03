بعد استقالة "بن مبارك".. تعيين وزير المالية اليمني سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء

صنعاء - (د ب أ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء السبت، تعيين سالم بن بريك رئيسا جديدا لمجلس الوزراء خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي قدم استقالته قبل ساعات.

وأفاد التلفزيون اليمني الرسمي بأن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أصدر قرارا قضى بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، مع استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم".

كما أصدر "العليمي"، قرارا قضى بتعيين أحمد عوض بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعلن بن مبارك قبل ساعات، تقديم استقالته بسبب مواجهته الكثير من الصعوبات وعدم تمكينه في عمله وفق الصلاحيات الدستورية.

ويشغل سالم بن بريك منذ سنوات منصب وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتأتي هذه التطورات، وسط حالة احتقان شعبي في اليمن جراء استمرار تدهور العملة إلى مستويات قياسية وانهيار حاد في الخدمات العامة مثل التيار الكهربائي.

وفقد الريال اليمني أكثر من مئة بالمئة من قيمته منذ تشكيل مجلس القياده الرئاسي في أبريل 2022، حيث بات سعر الدولار اليوم نحو 2600 ريال لأول مرة في تاريخه.