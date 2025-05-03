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قيل عنه "لا يغرق".. بدء عمليات انتشال اليخت الفاخر "بايزيان" بعد 8 أشهر من غرقه

10:40 م السبت 03 مايو 2025

قيل عنه لا يغرق.. بدء عمليات انتشال اليخت الفاخر ب

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روما - (د ب أ)

بدأت اليوم السبت عمليات انتشال اليخت الفاخر "بايزيان" بعد مرور ثمانية أشهر ونصف الشهر على غرقه قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية في حادث أودى بحياة سبعة أشخاص.

وكان اليخت، الذي يبلغ وزنه 473 طنا، قد رُوِّج له سابقا على أنه "لا يغرق"، لكنه غرق قرب ميناء بورتيسيلو الصغير في أغسطس الماضي أثناء عاصفة بحرية، مما أثار تكهنات مستمرة حول أسباب الكارثة.

ومن بين الضحايا، الملياردير البريطاني في مجال البرمجيات مايك لينش 59 عاما، وابنته 18 عاما، إلى جانب زوجين كانا صديقين للعائلة وطباخ السفينة، ونجا بقية أفراد الطاقم من الحادث.

ويُقدّر أن قيمة "بايزيان" تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، ويُعد من أكبر اليخوت الشراعية في العالم، حيث كان مزودا بسارية ارتفاعها 75 مترا، ستُترك في قاع البحر خلال عملية الانتشال.

ويأمل ممثلو الادعاء في أن تُسهم عملية الانتشال في الكشف عن أسباب الغرق.

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