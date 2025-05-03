إعلام عبري: خطة الجيش الإسرائيلي تتضمن السيطرة على مناطق بقطاع غزة

وكالات

نشرت قناة "كان" الإسرائيلية خطة توسيع العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلة إن الخطة ستحول غزة إلى مكان أصغر مما هي عليه الآن.

وأشارت إلى أن الخطوة الأولى لتطبيق الخطة هي مصادقة الكابينت الإسرائيلي عليها، يلي ذلك خطوة تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط.

وذكرت القناة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيخلي مناطق في قطاع غزة من الفلسطينيين ويسيطر عليها، محذرة من أنه "إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى فإن مساحة القطاع ستتقلص".

وفي 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد 52 ألفًا و495 شخصًا، وإصابة 118 ألفًا و366 آخرين، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق صحة غزة.