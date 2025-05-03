المخدرات والتبغ والأسلحة.. السعودية تحبط آلاف المحاولات لتهريب الممنوعات

الرياض - (د ب أ)

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية السعودية 3212 حالة ضبط للممنوعات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أن الأصناف المضبوطة شملت 43 صنفا من المواد المخدرة مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 870 من المواد المحظورة.

وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 2248 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 43 صنفا لمبالغ مالية، و8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.