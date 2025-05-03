إيران تؤكد مواصلة تخصيب اليورانيوم رغم تعثر المحادثات النووية مع أمريكا

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت، إن طهران لا تعتزم التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وذلك في الوقت الذي تأجلت فيه المحادثات مع أمريكا بشأن الحد من البرنامج النووي الإيراني.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني إن جميع الدول لها الحق في برنامج نووي مدني سلمي"، مجددا تأكيده على "أن طهران لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، مشدداً على أن برنامج بلاده لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

ورفض عراقجي مطالب أمريكا بتخلي إيران عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو استيراد اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بذلك.

ووافقت إيران في 2015، على الحد من برنامجها النووي، وكان من بين بنود الاتفاق الحد من تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.67 بالمئة وأن لا يتجاوز مخزون اليورانيوم 300 كيلوجرام.

وبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في عام 2018، بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة ولديها الآن مخزونات تتجاوز 8000 كيلوجرام.