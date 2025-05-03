قطع زيارته لأمريكا.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري في بلجراد

وكالات

أعلن مكتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، أنه نُقِل إلى مستشفى عسكري في بلجراد بعد عودته من الولايات المتحدة، من دون توضيح السبب.

وقال مكتب الرئيس، إنه "تم إدخال فوتشيتش إلى الأكاديمية الطبية العسكرية فور وصوله إلى العاصمة بلجراد"، موضحًا أنه سيقدم تحديثًا في الوقت المناسب حول حالة الرئيس الصحية بمجرد الحصول على معلومات أكثر تفصيلًا.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام صربية، بأن الرئيس تعرض لـ"وعكة" أجبرته على قطع زيارته إلى الولايات المتحدة التي كان من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وفي عام 2019، دخل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش المستشفى بسبب مشاكل في القلب.

وكان من المقرر أن يزور فوتشيتش روسيا، الحليف التقليدي لصربيا، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، "عيد النصر"، في التاسع من مايو الجاري.