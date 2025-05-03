لأول مرة.. أوكرانيا تعلن إسقاط مقاتلة روسية بواسطة صاروخ أطلقته من زورق مسير

كييف - (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا اليوم السبت إسقاط مقاتلة روسية بواسطة زورق بحري مسير.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن المقاتلة الروسية من طراز سو-30 أصيبت بصاروخ وتحطمت في البحر بالقرب من ميناء نوفوروسيسك البحري، حيث نشرت مقطع فيديو لعملية إطلاق الصاروخ فوق البحر الأسود.

وأكد المدونون العسكريون الروس الحادث، قائلين إن الطيارين الروس نجوا من التحطم وأنقذتهم سفينة مدنية، بينما لم تؤكد موسكو رسميا إسقاط المقاتلة، وفي الوقت ذاته يتعذر التحقق من هذه الرواية الأوكرانية من مصدر مستقل.

وفي وقت سابق، هاجمت قوات أوكرانية سلسلة من الأهداف على ساحل البحر الأسود بطائرات مسيرة.

وحال تأكيد نبأ إسقاط المقاتلة الروسية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها القوات المسلحة الأوكرانية طائرة روسية بواسطة زورق بحري مسير.

وفي ديسمبر الماضي، قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها أسقطت طائرتين مروحيتين روسيتين باستخدام زوارق مسيرة.