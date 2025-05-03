وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع دول الأمريكتين

كتبت- أسماء البتاكوشي:

في إطار متابعته لسير العمل داخل قطاعات وزارة الخارجية، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مع قيادات وأعضاء قطاع الأمريكتين، لبحث تطورات العلاقات المصرية مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، شدد عبد العاطي على أهمية توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول الأمريكتين، باعتباره ركيزة أساسية في علاقات مصر الخارجية.

وأكد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التبادل التجاري، في ظل ما توفره هذه الشراكات من فرص واعدة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة توسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة، وتطوير الصناعات، والرعاية الصحية، والزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها في أسواق الأمريكتين.

كما استمع عبد العاطي إلى عرض تفصيلي من المسؤولين بالقطاع حول مستجدات العلاقات الثنائية مع دول الأمريكتين، والتصورات المطروحة لتطوير التعاون معها على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والفنية، بما يخدم المصالح الوطنية المصرية.