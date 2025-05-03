مسؤول إسرائيلي: لم تعد هناك حكومة إسرائيلية بل شخص يتمسك بكرسيه

وكالات

قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير جولان، إنه مر 575 يومًا ومازال الأسرى الإسرائيليين محتجزين في قطاع غزة ويحتضرون ويموتون فيه، مشيرًا إلى أن جهود إنقاذ الأسرى عبر الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب وليس حكومة إسرائيل "فشل أخلاقي ووطني".

وأضاف جولان، "لم تعد هناك فعليًا حكومة إسرائيلية، بل مجرد شخص واحد يتمسك بكرسيه بكل قوة"، في إشارة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي، تعليقًا على مقطع الفيديو الذي بثته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي ظهر فيه أسير إسرائيلي محتجز لديها في القطاع وهو ينتقد حكومة الاحتلال.

وقال الأسير الإسرائيلي المُصاب جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع: "تعرضنا للقصف مرة ثانية ونحن في باطن الأرض. تعرضت للقصف الإسرائيلي مرتين وهذه هي نتائج الضغط العسكري والحرب لإخراج الأسرى التي يتحدث عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".