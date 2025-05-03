حماس: تلاحم المقاومة والعشائر يجهض محاولات الاحتلال لتفكيك غزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن العائلات والعشائر في مدينة غزة أثبتت مجددًا أصالتها بحماية الجبهة الداخلية ورفضها المساس بأمن المجتمع أو تفكيكه.

وثمنت حماس، في بيان لها اليوم السبت، دور العائلات والعشائر في "رفع الغطاء عن كل خارج عن القانون" وفي الدعوة لتشكيل لجان لحماية الأمن، ودورها في التصدي لمحاولات الاحتلال إغراق قطاع غزة في الفوضى عبر مجموعات مأجورة.

وأشادت الحركة بـ"الاندماج الوطني بين المقاومة والأجهزة الأمنية وأهلنا دفاعًا عن شعبنا ومقدراته"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لن يسمح بتحويل غزة إلى ساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال التخريبية.

وتابعت حماس: "نهيب بوسائل الإعلام والفعاليات الشعبية أن تسهم بترسيخ التماسك المجتمعي وكشف من يقف خلف مشاريع الفوضى".

وقال وجهاء وعشائر مدينة غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والتجويع سلاحًا ضد أبناء القطاع الفلسطيني، مؤكدين أن القطاع يعاني مجاعة كاملة فلا ماء صالحًا للشرب ولا طعام ولا مساعدات غذائية منذ أكثر من 60 يومًا.

وناشد وجهاء وعشائر غزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما طالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن دعم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع.

وطالبت العشائر العالم العربي والإسلامي ببذل الجهد لوقف الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيين في غزة، مطالبين العالم الحر بالمسارعة في نجدة القطاع "وإطعام أهلنا الذين يموتون جوعًا".