"رسالة أخرى تمزق القلب من غزة".. لابيد يعلق على فيديو لأسير إسرائيلي

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على فيديو أسير إسرائيلي بثته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأنه رسالة أخرى تمزق القلب من غزة وتذكير آخر بأن الأمر الأكثر إلحاحا هو إعادة الأسرى إلى ديارهم.

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي تحتجزه في قطاع غزة، حمل عنوانًا: "وأنا سأقول ما هي الحرب النفسية الحقيقية؟ الحرب النفسية الحقيقية التي هي بداخلي".

وظهر الأسير، المصاب جراء القصف الإسرائيلي، في التسجيل المصور وهو يتحدث عن تعرضه للقصف مرتين أثناء وجوده في باطن الأرض، مشيرًا إلى أن تلك الضربات تأتي ضمن الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل لإخراج الأسرى، على حد تعبيره.

وأوضح أن وضعه الصحي "صعب جدًا"، في ظل غياب الأدوية، قائلاً إنه لا يعرف شيئًا عن مصير زميله الذي كان معه وقت القصف، وتابع: "لو كان ابن نتنياهو أو أحد أبناء زعماء الائتلاف معنا في الأسر، لتوقفت هذه الحرب".

وخاطب الأسير الشعب الإسرائيلي قائلاً: "كيف تحتفلون بعيد الاستقلال وهناك 59 من مواطنيكم لا يزالون في الأسر؟"، مضيفًا أنه "ربما يكون هذا التسجيل هو الأخير".