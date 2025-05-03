ما علاقة إيران؟.. اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في دمشق

دمشق - (د ب أ)

اعتقلت السلطات السورية الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي في دمشق، حسبما أفاد قيادي فلسطيني.

وقال قيادي فلسطيني في دمشق في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن السلطات السورية اعتقلت طلال ناجي، مشيراً إلى أن قيادات فلسطينية تتواصل مع السلطات السورية للافراج عنه، فيما لم تعلن السلطات السورية عن سبب الاعتقال.

ولكن مصادر فلسطينية كشفت عن أن سبب اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ربما يكون سببه علاقة الجبهة مع إيران".

يذكر أن"ناجي"، هو القيادي الثاني الذي يتعرض للاعتقال، وذلك بعد اعتقال مسؤول الساحة السورية في الجهاد الإسلامي خالد خالد منذ أسبوعين ولم يطلق سراحه حتى الأن.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفت إلى جانب النظام السوري من خلال كتائب أحمد جبريل.