بعد تقرير واشنطن بوست.. مكتب نتنياهو يكشف حقيقة المناقشات مع والتز لضرب إيران

وكالات

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بشأن إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز وعلاقته بحديثه مع نتنياهو بخصوص إيران.

وقال مكتب نتنياهو، إنه "خلافًا لتقرير واشنطن بوست فإن نتنياهو لم يُجرِ اتصالات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن إيران".

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، كشفت "واشنطن بوست"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز جاءت نتيجة تراكم حالة من الإحباط تجاهه داخل الإدارة الأمريكية، على خلفية خلافات مستمرة مع عدد من كبار المسؤولين، خاصة فيما يتعلق بخيار العمل العسكري ضد إيران.

وأوضحت الصحيفة، أن الخلافات بين والتز ومسؤولين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت منذ وقت مبكر، وتركزت على موقفه الداعم للمضي في الخيار العسكري ضد طهران.

وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أن محادثات أجراها والتز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الخيارات العسكرية تجاه إيران أثارت غضب الرئيس ترامب، خاصة أنها بدت وكأنها تنسيق وثيق بين الطرفين سبق لقاء والتز مع ترامب نفسه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال مايك والتز من إدارته، ما جعله أول مسؤول رفيع يفقد منصبه خلال الولاية الثانية لترامب.

وذكرت مصادر أن والتز، الذي كان يشغل موقعًا مؤثرًا في صياغة السياسات الأمنية، واجه صعوبات في إيصال أولويات الرئيس للأمن القومي خلال مقابلات ومباحثات داخل الإدارة، مما أضعف موقعه داخل الفريق الرئاسي.