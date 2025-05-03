المقاومة تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي مُصاب جراء قصف الاحتلال العشوائي

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قبل قليل، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لديها في قطاع غزة، بعنوان: "وأنا سأقول ما هي (الحرب النفسية) الحقيقية؟ الحرب النفسية الحقيقية التي هي بداخلي".

وقال الأسير الإسرائيلي المُصاب جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع: "تعرضنا للقصف مرة ثانية ونحن في باطن الأرض. تعرضت للقصف الإسرائيلي مرتين وهذه هي نتائج الضغط العسكري والحرب لإخراج الأسرى التي يتحدث عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

وأشار الأسير الإسرائيلي، إلى أن وضعه صعب جدًا ولا يوجد أدوية، مضيفًا "لا أعرف شيئًا عن مصير زميلي في الأسر الذي كان معي وقت القصف".

وتابع: "لو كان ابن نتنياهو أو ابن أحد زعماء الائتلاف الحكومي معنا بالأسرى لتوقفت الحرب"، موجهًا حديثه للإسرائيليين، قائلًا: "أقول للإسرائيليين كيف تحتفلون بعيد الإستقلال بينما يوجد 59 من مواطنيكم في الأسر؟".

وأوضح الأسير الإسرائيلي لدى القسام، في المقطع المصور، أنه "ربما يكون هذا التسجيل هو الأخير لي".