وجهاء غزة يطالبون ترامب بالتوقف عن دعم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع

وكالات

قال وجهاء وعشائر مدينة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والتجويع سلاحًا ضد أبناء القطاع الفلسطيني، مؤكدين أن القطاع يعاني مجاعة كاملة فلا ماء صالحًا للشرب ولا طعام ولا مساعدات غذائية منذ أكثر من 60 يومًا.

وناشد وجهاء وعشائر غزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما طالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن دعم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع.

وطالبت العشائر العالم العربي والإسلامي ببذل الجهد لوقف الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيين في غزة، مطالبين العالم الحر بالمسارعة في نجدة القطاع "وإطعام أهلنا الذين يموتون جوعًا".

وفي السياق ذاته، أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مخزونات الغذاء لديه داخل قطاع غزة نفدت، مشيرًا إلى أن المساعدات المنقذة للحياة جاهزة لكن جميع المعابر الحدودية مع القطاع لا تزال مغلقة.

وقال الأغذية العالمي: "نحن بحاجة ماسة إلى دخول المساعدات لقطاع غزة".

ويوم الجمعة الماضي، قال البرنامج إنه سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة الجمعة.

وأفاد في بيان للصحفيين الجمعة، بأنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة.

وأضاف البيان: "هذا أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يزيد من تفاقم حالة الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلًا".

وتحذر منظمات إغاثية دولية من خطورة انتشار المجاعة في قطاع غزة المحاصر، إذ أغلقت إسرائيل منذ مطلع مارس الماضي المعابر الرئيسية ومنعت دخول المساعدات الإنسانية للقطاع ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.